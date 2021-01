Ліверпуль протягом останнього місяця опинився в крутому піке, не вигравши у п'яти поспіль матчах АПЛ і забивши за цей період всього один гол. При цьому на Енфілді очки відбирав Вест Бромвіч, а Бернлі тиждень тому перервав 68-матчеву безпрограшну домашню серію "червоних" – через всі ці невдачі мерсисайдці опустилися аж на п'яту позицію. Єдиним промінем світла став кубковий розгром Астон Вілли, однак вже в наступному раунді підопічних Юргена Клоппа розбив МЮ. Словом, Ліверпулю перемога була необхідна, як повітря.

Тоттенхем – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Тим паче, що в разі поразки Тоттенхему команда опустилася на шосту позицію та, вочевидь, забула про золото АПЛ – Ман Сіті залишився б на вершині з 8-очковим гандикапом. "Шпори", своєю чергою, мали шанс повернутись у зону ЛЧ і взяти реванш за поразку у першому колі. Особливо важливою зустріч була для Жозе Моурінью, адже він програв Ліверпулю у трьох матчах чемпіонату поспіль – це його найдовша серія поразок одному клубу в кар'єрі.

Суперники почали з місця в кар'єр. Вже на 2-й хвилині Ліверпуль мав відкривати рахунок внаслідок обіграшу Мане із Салахом – Мохаммед пасом повз Ор'є вивів Садьйо віч-на-віч з Льорісом, але той пробив повз ворота. Тоттенхем відповів рівно за хвилину розрізним пасом Кейна на хід Сону – той вивалився на побачення з Аліссоном і пробив точно у ближній кут. Гол! Втім, святкувати його довелося недовго, адже VAR побачив у корейця мінімальний офсайд на початку атаки.

Після цього мерсисайдці захопили ініціативу, а лондонці і не протестували. Підопічні Жозе Моурінью закрилися на власній половині й намагалися вилітати у контратаки, але вже на 10-й хвилині тактика могла дати збій – Алькантара прийняв діагональ на правий край штрафного та скинув м'яч вздовж воротарського під замикання Фірміно. На щастя для господарів, Боббі трішечки не встиг. Загалом же план "шпор" працював, адже до середини першого тайму у гостей більше не виникало гострих епізодів.

На початку 20-х хвилин команди несподівано розкрилися, що вилилось у низку гольових моментів. Удар Фірміно в площину з дистанції на 21-й хвилині не став проблемою для Льоріса, а от на 24-й Мане, отримавши черпачок від Салаха, пробив з шести метрів – точно в голкіпера! Між цими епізодами пройшла контратака Тоттенхема 3-в-2 із вриванням Сона на лівий край штрафного та щільним ударом – Аліссон спіймав м'яч.

На жаль, такий високий темп загострення команди не втримали, в наступні десять хвилин звалившись до позиційної боротьби з фолами та стандартами. Немало часу з'їли і падіння Кейна з довгим чаклуванням лікарів над коліном Харрі.

В останній третині першого тайму Ліверпуль влаштував справжню облогу карного майданчика, шукаючи різні канали для створення моментів. Особливо виділялися Фірміно та Мане: на 37-й та 42-й хвилинах Боббі розрізним пасом виводив Садьйо сам на сам, але в першому випадку "шпор" врятував підкат Родона, а в іншому – сейв Льоріса. Крім того, на побачення з Уго виходив Салах, але голкіпер встиг до м'яча першим. Було ще кілька менш небезпечних епізодів, у яких оборону Тоттенхема прошивали. Ліверпулю до голу не вистачало зовсім трішечки.

Зрештою, тиск мерсисайдців приніс успіх у компенсований час: Мане отримав закидання з глибини у вільну зону на лівому фланзі, увірвався на край штрафного та прострілив вздовж воріт – Фірміно ж вискочив з-за спини Даєра, замкнувши передачу ударом з метру! 0:1. Саме з цим рахунком футболісти пішли на відпочинок.

У перерві Жозе Моурінью таки зняв Кейна, випустивши Ламелу, а привізного Ор'є він замінив Вінксом. У такому складі Тоттенхем стартував катастрофічно, пропустивши гол вже за хвилину після відновлення гри – Мане пробив з лінії штрафного, Льоріс парирував перед собою, а на добиванні опинився Трент. 2:0! Щоправда, вже на 49-й хвилині "шпори" відквитали один м'яч красивим пострілом Хьойберга метрів з 22-х під праву стійку – 2:1! Здавалося, що господарі повернулися у гру. Як же всі помилялися...

Ліверпуль же не зупинявся, на 56-й хвилині забивши третій гол – це Мане розігнав контратаку 4-в-2 з передачею Мане на правий край карного майданчика, а Салах звідти потужно пробив під поперечину. Втім, арбітр Майкл Аткінсон змушений був скасувати взяття воріт після довгого перегляду відеоповтору, помітивши гру рукою у виконанні Фірміно на початку атаки.

Мерсисайдці зовсім не знітились. На 61-й хвилині з дистанції повз лівий кут вистрілив Вейналдум, а на 62-й з правого краю штрафного у ближню дев'ятку пробив Фірміно – Боббі влучив у зовнішній бік сітки. Тоттенхем натяків Ліверпуля не зрозумів, за що й був покараний: на 64-й хвилині Трент прострілив з правого флангу на дальню стійку, Родон необачно пропустив цю передачу, а Мане замкнув у дотик – 3:1! Це вже була серйозна заявка на перемогу.

Очікувалось, що Тоттенхем після такого удару всіма силами піде уперед, а Ліверпуль ловитиме вразливого суперника на контратаках. Не все сталося, як гадалося: Жозе Моурінью випустив Бейла аж на 81-й хвилині, а його команда не створила жодного моменту біля воріт Аліссона – не було навіть пострілів по них. Мерсисайдці, однак, не виглядали краще. На 84-й хвилині був один контрвипад з вриванням Салаха на ударну позицію в карному майданчику, але удар Мохаммеда заблокували. І все.

Зрештою, нових голів у матчі команди так і не забили. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу підопічних Юргена Клоппа.

Таким чином, Ліверпуль перервав 5-матчеву безвиграшну серію в АПЛ і 482-хвилинну безгольову засуху, набравши 37 очок і піднявшись на четверту позицію в турнірній таблиці. Тоттенхем, маючи в активі 33 залікових бали, залишився шостим.

Ліверпуль: сталося те, що мало статись

Зимова криза Ліверпуля породила дуже багато ефектних заголовків у ЗМІ. Всі вони кричали про кризу мерсисайдців, сотні хвилин без голів і втрату шансів на золото АПЛ – чим страшніше, тим краще. Коли гіганти падають, його неодмінно потрібно добити. В цьому немає нічого злочинного – якщо чемпіон не виграє у п'яти матчах поспіль і забиває всього один гол за місяць, програючи Бернлі у рідних стінах, смішно говорити про міць червоної машини.

Проблема полягає в тому, що гігант не падав. Підопічні Юргена Клоппа зберігали ударний темп, набираючи 1,86 очікуваних очок за тур, в той час у чемпіонському сезоні було 1,92, а в сезоні 2018/19 – 2,16.

За очікуваними голами перед матчем проти Тоттенхема вони йшли на другому місці, відставши від Сіті на мізерні 2,78 xG – причому манкуніанці забили на 2,79 голів більше, ніж мали, а мерсисайдці недозабили 0,99.

За інтенсивністю пресингу Ліверпуль поступався тільки Лідсу, а за передачами на просування – тільки Челсі. За кількістю ударів клуб йшов п'ятим у Європі, за передачами на останню третину – третім, за передачами у штрафний – другим.

Навіть протягом місяця без перемог Ліверпуль не виглядав аж надто погано. Команда награла на сім голів та дев'ять очок – у Манчестер Сіті та МЮ показники вищі, але не набагато. При цьому підопічні Юргена Клоппа не забили жодного голу за 87 ударів, що є аномальним результатом. Навіть за теорією вірогідності мав бути хоча б один гол. Навіть якщо стріляти тільки з дальньої дистанції.

