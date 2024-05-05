Інтер Маямі з хет-триком Суареса і пента-триком асистів Мессі знищив Нью-Йорк Ред Буллз – Кривцов повернувся в заявку
МЛС, 11-й тур
Інтер Маямі – Нью-Йорк Ред Буллз – 6:2
Голи: Рояс, 48, 62, Мессі, 50, Суарес, 69, 75, 81 – Ванзейр, 30, Форсберг, 90+7 (п.)
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Переможну ходу в МЛС продовжує Інтер Маямі. Цього разу "чаплі" на своєму стадіоні розтрощили одного з головних конкурентів – Нью-Йорк Ред Буллз. Господарі пропустили в середині тайму: швидка контратака, постріл у стійку, м'яч вилетів у поле, а на добиванні швидшим був представник гостей.
Це струсонуло Інтер і він взявся до справи, забиваючи на будь-який смак. А головним диригентом цього дійства став Ліонель Мессі. Аргентинець віддав два асисти на Рояса та 3 результативні передачі на Суареса. Уругваєць не залишився у боргу і також створив для товариша момент – як наслідок, багаторазовий володар "Золотого м'яча" у поточному сезоні в 11 матчах забив вже 12 голів і віддав 11 асистів. Божевільний показник.
До слова, український захисник Сергій Кривцов нарешті оговтався від травми і потрапив у заявку "чапель", але на поле не виходив.
Після 12-ти турів Інтер продовжує лідирувати у турнірній таблиці Східної конференції, набравши 24 очки.
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