Великі зірки АПЛ бояться відновлення сезону – серед них партнери Зінченка та Ярмоленка

На заваді відновленню АПЛ можуть стати футболісти. Гравці не впевнені, що повертатися на поле безпечно.

Деякі футболісти АПЛ відмовляються повертатися до тренувань з 18 травня через побоювання захворіти коронавірусом, повідомляє Daily Mail. У гравців є своя група у WhatsApp, де вони обговорюють ситуацію, що склалася.

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У найближчі дві доби команди ліги проведуть відеоконференції зі своїми футболістами, під час яких проінструктують їх щодо правил безпеки на тренуваннях. Однак деякі гравці висловлюють серйозну стурбованість через повернення до занять. Серед них форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, захисник Тоттенхема Денні Роуз і півзахисник Вест Хема Мануель Лансіні.

Відзначається, що клуби не будуть тиснути на своїх футболістів, враховуючи безпрецедентні обставини, проте вся ця історія викликає заклопотаність у керівництва ліги.

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Нагадаємо, на момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок після 29-и зіграних турів. Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча клуби досі не дійшли згоди щодо сценарію догравання сезону.

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