АПЛ отримала офіційний дозвіл відновити сезон

Уряд Сполученого Королівства дозволив англійській Прем'єр-лізі відновити перерваний пандемією коронавірусу сезон 2019/20.

Кабінет Бориса Джонсона погодив відновлення чемпіонату за зачиненими дверима з 1 червня, повідомляє The Sun.

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Спортивні заходи на Туманному Альбіоні повернуться з початком літа, але без глядачів. Це запобіжний захід, щоб уникнути повторного зростання кількості інфікованих COVID-19. Усі поєдинки, однак, транслюватимуться. АПЛ може взяти рестарт 12 червня. Проте, клуби досі дискутують щодо формату першості – на домашніх стадіонах команди чи на нейтральних полях.

Нагадаємо, що англійська Прем'єр-ліга пішла на вимушену паузу на початку березня. Наразі в чемпіонаті Англії зіграно 29 турів.

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