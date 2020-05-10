Найгірший трансфер в історії АПЛ – як легенду Ліверпуля пошили в дурні, видавши себе за володаря "Золотого м'яча"

"Футбол 24" розповідає історію Алі Діа, який став героєм наймасштабнішої афери в історії Прем'єр-ліги. Він потрапив в Англію шляхом обману, зіграв один неповний матч та незабаром покинув клуб.

Протягом 28-річної історії АПЛ у провідному чемпіонаті світу було чимало невдалих трансферів. Клуби викидали мільйонні суми на вітер, а десятки новачків, на яких покладалися серйозні сподівання, не змогли виправдати і дещицю витрат на свій трансфер. Різноманітні експерти постійно складають рейтинг найпровальніших підписань в історії Прем'єр-ліги – на жаль, у багатьох із них знаходиться місце і легендарним українським футболістам.

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Але історія одного трансферу суттєво відрізняється від усіх інших. Перехід сенегальця Алі Діа в Саутгемптон регулярно очолює різноманітні підбірки найгірших переходів. Важко навіть уявити щось схоже у нинішніх реаліях. З того підписання "святих" досі кепкують в Англії, а багато хто називає цей трансфер найгіршим в історії футболу. Головним героєм тієї афери став сенегалець Алі Діа, який підписав контракт зі "святими" у листопаді 1996-го.

Восени того року Саутгемптон страждав від епідемії травм. Одного дня в клубному офісі пролунав телефонний дзвінок. Слухавку підняв Грем Сунесс – легенда Ліверпуля у тому сезоні очолював "святих". "Доброго дня. Вас турбує Джордж Веа", – почув шотландець. Знаменитий ліберієць, який у 1995-му став володарем "Золотого м'яча", рекомендував Сунессу постежити за своїм двоюрідним братом Алі Діа, який якраз перебував на Туманному Альбіоні. За словами Веа, сенегалець виступав разом з ним за ПСЖ, а також захищав кольори своєї національної збірної. Та й загалом, у Діа начебто блискучі футбольні гени, які допоможуть йому заграти в Англії. Сунесс у відчаї махнув рукою – кадрова криза в команді досягла апогею, тому триразовий переможець КЄЧ у складі Ліверпуля схвалив приїзд потенційного новачка.

Як виявилося згодом, телефонував зовсім не Джордж Веа, та й сам Алі Діа і близько не грав за ПСЖ, як і не міг похизуватися званням родича володаря "Золотого м'яча". На той момент сенегальцю виповнився вже 31 рік, а найвідомішими клубами, за які грав новачок Саутгемптона, були французький Діжон та німецький Любек. Також Діа встиг пограти у нижчих дивізіонах Франції, а ще півроку провів у Фінляндії. 1 листопада 1996 року сенегалець підписав короткостроковий контракт із Саутгемптоном – угода була розрахована на 1 місяць. Останнім клубом форварда на момент переходу був скромний Блайт Спартанс, який виступав у англійській трясовині.

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Згодом Сунесс зізнається, що запідозрив щось не те ще з першого дня перебування Діа в команді. "Це водночас і чудова, і смішна історія. Вже через перші 5 хвилин на його дебютному тренуванні я помітив, що він – безнадійний. Але протягом тижня у нас через травми випало ще кілька гравців, тому я змушений був залишити його. У мене не було вибору", – поділився спогадами шотландець. Тренери хотіли перевірити Діа в матчі дублерів, але новачку пощастило – через зливу поєдинок скасували.

23 листопада 1996 року став історичним днем для сенегальця – Грем Сунесс включив його у заявку на гру з Лідсом. Скаут Террі Купер неначе відчував, що шось не так. "Ти хочеш мати на лавці цього дурника?". "Не маю іншого виходу", – констатував Грем Сунесс. Втім, як виявилося, далі справи пішли ще гірше.

Легендарний Метт Ле Тісьє (209 голів у 540 матчах за клуб) отримав травму, а замість нього вийшов якраз новачок. "В матчі з Лідсом Метт був єдиним нашим гравцем в атаці – інші були травмовані. Я змушений був включити Діа в заявку. Коли через 20 хвилин Ле Тісьє травмувався, у мене не було іншого виходу – на лаві сиділи два захисники, хавбек та Алі Діа. У всьому винен Метт, адже він отримав травму та, фактично, змусив мене піти на такий крок. Де був м'яч – там був і Діа. Таке враження, що цей гравець раніше ніколи не був на футбольному полі", – пригадував Сунесс.

З іронією пригадує той матч і сам Ле Тісьє, якому, по суті, сенегалець повинен дякувати за історичний для себе момент.

Якщо чесно, то я думав, що цей хлопець став переможцем якогось конкурсу для вболівальників та виграв можливість потренуватися з командою. Коли він у суботу сів поруч з нами в роздягальні, я подумав, що це крута мить для нього – він зарядиться нашим командним духом. Виявилося, що я став головним винуватцем того, що трапилося. Мене замінив, можливо, найгірший футболіст, який коли-небудь грав у Прем'єр-лізі. Він бігав, неначе Бембі на льоду. Це було ще те видовище.

Діа, який обрав 33 номер, вийшов на заміну замість кумира фанатів Саутгемптона. Буквально за кілька миттєвостей могло трапитися справжнє диво – Алі отримав пас від партнера та пробив з гострого кута. Голкіпер Лідса потягнув той удар. А забий тоді сенегалець – історія могла б скластися зовсім по-іншому...

Це була єдина більш-менш вдала дія форварда. До кінця поєдинку він більше нічим корисним не запам'ятався – лише бігав по полю. Сунесс не витримав, здійснивши зворотню заміну ще до фінального свистка. Матч завершився з рахунком 0:2 на користь Лідса, а Діа зіграв 53 хвилини – більше у футболці Саутгемптона його не бачили. Він покинув табір "святих", а клуб змушений був оплатити номер у готелі, адже сенегалець тікав настільки швидко, що не розрахувався за проживання.

Зауважимо, що в підсумку Саутгемптон все ж зберіг прописку в АПЛ за підсумками сезону 1996/97 – від Сандерленда, який вилетів у Чемпіоншип, команду Грема Сунесса відділило лише одне очко.

Згодом Алі Діа прокоментував ті події. "З мене зробили шахрая, хоча це не зовсім так. Перехід у Саутгемптон влаштував мій агент Бахрір Сулеман, з яким я познайомився у 1994-му. Саме він телефонував у клубний офіс та розмовляв з тренером. Я доволі непогано виглядав на тренуваннях команди та навіть забив кілька голів. Не вважаю, що був поганим футболістом. Єдине, у чому я помилився – вийшов без розминки на ту гру з Лідсом. Моя совість чиста",– цитує сенегальця The Sun.

На цьому його футбольна кар'єра не завершилася – вже за кілька тижнів форвард підписав контракт з англійським Гейтшідом, забив 2 голи у 8 матчах, а у 1997-му все ж повісив бутси на цвях. Потім Алі Діа здобув освіту та переїхав у Катар, де працював фінансовим консультантом. Зараз йому вже 54 роки, а до футболу сенегалець не має жодного відношення.

Той трансфер назвали найбільшим обманом в історії Прем'єр-ліги. Вчорашній, по суті, аматор, отримав свої 53 хвилини слави завдяки щасливому збігу обставин з елементом брехні – унікальний випадок, який досі не знає аналогів. Принаймні, в провідних чемпіонатах Європи. А якби після того удару м'яч влетів у ворота, історія Алі Діа могла б піти зовсім іншим шляхом...

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