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Большие звезды АПЛ боятся возобновления сезона – среди них партнеры Зинченко и Ярмоленко

19:54 45 Читати українською
Большие звезды АПЛ боятся возобновления сезона – среди них партнеры Зинченко и Ярмоленко
Серхио Агуэро / Getty images

На пути возобновлению АПЛ могут стать футболисты. Игроки не уверены, что возвращаться на поле безопасно.

Некоторые футболисты АПЛ отказываются возвращаться к тренировкам с 18 мая из-за опасений заболеть коронавирусом, сообщает Daily Mail. У игроков есть своя группа в WhatsApp, где они обсуждают сложившуюся ситуацию.

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В ближайшие двое суток команды лиги проведут видеоконференции со своими футболистами, во время которых проинструктируют их о правилах безопасности на тренировках. Однако некоторые игроки выражают серьезную обеспокоенность возвращения к занятиям. Среди них форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро, защитник Тоттенхэма Дэнни Роуз и полузащитник Вест Хэма Мануэль Лансини.

Отмечается, что клубы не будут давить на своих футболистов, учитывая беспрецедентные обстоятельства, однако вся эта история вызывает озабоченность у руководства лиги.

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Напомним, на момент остановки АПЛ Ливерпуль уверенно лидировал, опережая Манчестер Сити на 25 очков после 29-и сыгранных туров. Сейчас ожидается, что 12 июня соревнования в Премьер-лиге могут возобновиться, хотя клубы до сих пор не пришли к согласию относительно сценария доигрывания сезона.

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коронавирус Англия Дэнни Роуз Дэнни Роуз Серхио Агуэро Серхио Агуэро АПЛ Мануэль Лансини Мануэль Лансини
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