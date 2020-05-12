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Мер Лондона виступив проти відновлення АПЛ

18:28 299 Читать на русском
Мер Лондона виступив проти відновлення АПЛ
Трент Александер-Арнольд / Getty images

Мер Лондона Садік Хан вважає, що відновлювати сезон в Англії найближчим часом занадто небезпечно.

"Садік дуже хоче, щоб відновилася Прем'єр-ліга і професійний спорт в цілому. Однак, оскільки країна все ще перебуває в лещатах цієї кризи і сотні людей вмирають щодня, він вважає, що говорити про відновлення АПЛ та інших великих турнірів у столиці занадто рано.

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Будучи вболівальником Ліверпуля, Садік, безумовно, хоче, щоб Прем'єр-ліга повернулася, але це може статися тільки тоді, коли це буде безпечно", – наводить слова представника мерії Лондона Evening Standard.

Нагадаємо, на момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок після 29-и зіграних турів. Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча клуби досі не дійшли згоди щодо сценарію догравання сезону.

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Теги
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