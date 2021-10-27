Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба радить не вірити усій інформації, яка з'являється у пресі.

Сьогодні видання The Sun опублікувало матеріал про відкритий конфлікт француза і головного тренера "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера.

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"Велика брехня для заголовків", – коротко відреагував Погба у Twitter. Цікаво, що чемпіон світу досі не продовжив контракт з Манчестер Юнайтед і наступного літа може піти вільним агентом. 5 років тому за півзахисника заплатили Ювентусу 105 млн євро.

Команда Сульшера 30 жовтня проведе поєдинок з Тоттенхемом, який може призвести до звільнення норвезького фахівця.

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