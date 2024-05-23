У четвер, 23 травня, Пакета було пред'явлено звинувачення в порушенні правил ставок FA. Як інформує ВВС, Футбольна асоціації Англії вважає, що бразилець робив ставки на матчі за участю своєї команди: проти Лестера (0:2, 12 листопада 2022 року), Астон Вілли (1:1, 12 березня 2023 року), Лідса (3:1, 21 травня 2023 року) і Борнмута (1:1, 12 серпня 2023 року). В останньому матчі грав центральний захисник збірної України Ілля Забарний.

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Пакета перебував під слідством із серпня 2023 року. У березні 2024 року Лукас заявив, що він "радий допомогти, наскільки це можливо" в розслідуванні потенційних порушень правил ставок.

Бразилець відреагував на це звинувачення незгодою. "Я вкрай здивований і засмучений тим, що FA вирішила пред'явити мені звинувачення. Протягом дев'яти місяців я брав участь на кожному етапі розслідування і надавав усю можливу інформацію. Я повністю заперечую всі звинувачення і буду боротися щосили, щоб очистити своє ім'я. У зв'язку з триваючим процесом я не буду давати жодних подальших коментарів", – написав Пакета у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що бачити Лукаса у складі Манчестер Сіті хоче особисто Пеп Гвардіола.

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