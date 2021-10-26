Сульшер заручився підтримкою Фергюсона – кандидатура Конте викликала суперечки у Манчестер Юнайтед
16:56 - Читать на русском
Головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер продовжує виконувати свої обов'язки.
Керівництво Манчестер Юнайтед, включно з екс-тренером манкуніанців Алексом Фергюсоном та віце-президентом Едом Вудвордом, проголосувало за останній шанс Сульшера, повідомляє The Guardian.
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Норвезький фахівець був присутній на ранковому тренуванні і готуватиме команду до зустрічі з Тоттенхемом, якиа і стане вирішальною для нього.
З іншого боку, щодо ідеї запросити Антоніо Конте на посаду наставника у керівних колах Юнайтед немає одностайності.
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