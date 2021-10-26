Керівництво Манчестер Юнайтед, включно з екс-тренером манкуніанців Алексом Фергюсоном та віце-президентом Едом Вудвордом, проголосувало за останній шанс Сульшера, повідомляє The Guardian.

Манчестер Юнайтед визначився з долею Сульшера та його потенційного наступника

Норвезький фахівець був присутній на ранковому тренуванні і готуватиме команду до зустрічі з Тоттенхемом, якиа і стане вирішальною для нього.

З іншого боку, щодо ідеї запросити Антоніо Конте на посаду наставника у керівних колах Юнайтед немає одностайності.

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