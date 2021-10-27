Півзахисник Поль Погба зверхньо поставився до вказівок наставника після розгромної поразки від Ліверпуля (0:5), інформує The Sun.

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Француз вийшов на заміну у перерві, але за 14 хвилин примудрився "привезти" гол і отримати пряму червону. У роздягальні 28-річний хавбек попросив вибачення у партнерів, але на претензії Сульшера навіть не звернув увагу. Більше того, Погба вважає, що саме тренер винен у жахливих результатах команди упродовж останніх тижнів.

Нагадаємо, що чемпіон світу не поспішає підписувати новий контракт і наступного літа може покинути МЮ на правах вільного агента.

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