Сегодня издание The Sun опубликовало материал об открытом конфликте француза и главного тренера "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера.

Сульшер заручился поддержкой Фергюсона – кандидатура Конте вызвала споры у Манчестер Юнайтед

"Большая ложь для заголовков", – коротко отреагировал Погба в Twitter. Интересно, что чемпион мира до сих пор не продлил контракт с Манчестер Юнайтед и следующим летом может уйти свободным агентом. 5 лет назад за полузащитника заплатили Ювентусу 105 млн евро.

Команда Сульшера 30 октября проведет поединок с Тоттенхэмом, который может привести к увольнению норвежского специалиста.

Фіаско імені Сульшера, хворобливе Ель Класіко з ідеальним трансфером Реала та лихі "Люди в чорному" – огляд вікенду