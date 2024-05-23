У вівторок, 21 травня, Почеттіно покинув посаду головного тренера Челсі за обопільною згодою сторін. Однак ця подія не вплинула на репутацію аргентинського фахівця – вже наступного дня англійська преса написала про серйозний інтерес до тренера з боку Манчестер Юнайтед. Пізніше з'явилася інформація і про те, що Почеттіно може отримати пропозицію очолити збірну Англії – про це інформує The Telegraph.

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Повідомляється, що перспектива роботи в збірній Англії приваблює Почеттіно – два роки тому він оголосив про своє бажання стати наступником Гарета Саутгейта під час чемпіонату світу в Катарі. Відповідаючи на запитання в інтерв'ю The Athletic у 2022 році, Почеттіно сказав: "Звичайно, мої відносини з Англією завжди були дуже хорошими. У нас дуже хороші відносини з академіями, ми намагаємося розвивати молодих гравців для збірної. Мені тут доволі комфортно. Ніколи не знаєш, що станеться. Я відкритий до всього".

Згідно з джерелом, у послугах Маурісіо також зацікавлений саудівський Аль-Іттіхад.

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