Клуб Чемпіоншипа вимагає від Баварії компенсацію в 20 млн євро за свого тренера
Керівництво Бернлі встановило ціну за дострокове розірвання контракту зі своїм головним тренером Венсаном Компані.
Як інформує Sky Germany, Бернлі вимагає від Баварії 20 мільйонів євро за розірвання контракту з Компані – угода діє до літа 2028 року. Раніше бельгійський фахівець дав Баварії усну згоду очолити команду – мюнхенцям залишилося домовитися з самим Бернлі про компенсацію.
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Повідомляється, що Баварія запропонувала Бернлі суму в 10 млн євро. Переговори між двома клубами тривають. Очікується, що клуби узгодять угоду до кінця цього тижня.
Нагадаємо, що Бернлі за підсумками сезону 2023/24 вилетів з АПЛ у Чемпіоншип.
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