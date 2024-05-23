Як інформує Sky Germany, Бернлі вимагає від Баварії 20 мільйонів євро за розірвання контракту з Компані – угода діє до літа 2028 року. Раніше бельгійський фахівець дав Баварії усну згоду очолити команду – мюнхенцям залишилося домовитися з самим Бернлі про компенсацію.

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Повідомляється, що Баварія запропонувала Бернлі суму в 10 млн євро. Переговори між двома клубами тривають. Очікується, що клуби узгодять угоду до кінця цього тижня.

Нагадаємо, що Бернлі за підсумками сезону 2023/24 вилетів з АПЛ у Чемпіоншип.

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