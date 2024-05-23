Хулен Лопетегі знову спробує проявити себе в англійській Прем'єр-лізі.

Вест Хем на офіційному сайті оголосив про призначення 57-річного іспанця новим головним тренером. Умови контракту не розголошуються. Лопетегі розпочне роботу 1 липня.

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Після завершення сезону Вест Хем вирішив попрощатися з Девідом Мойєсом. "Молоти" фінішували на дев'ятій сходинці АПЛ, а в Лізі Європи вилетіли від Байєра на стадії чвертьфіналу.

Лопетегі провалився в Реалі, проте зі скромнішими клубами працює вдало – вигравав Лігу Європи зі Севільєю, також непогано тренував Вулверхемптон. Баск повертається в АПЛ після річної відпустки.

Say hello to the new Head Coach of West Ham United ⁰

Welcome to London, Julen Lopetegui! ️ pic.twitter.com/2aCO0pY3Km — West Ham United (@WestHam) May 23, 2024

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