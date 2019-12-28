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Вацко: Слова Смалійчука – навіть не брехня, а повний п***ьож

16:12 225 Читать на русском
Вацко: Слова Смалійчука – навіть не брехня, а повний п***ьож
Карпати / ФК Карпати

Відомий український журналіст Віктор Вацко пригадав недавній конфлікт з колишнім віце-президентом Карпат Олегом Смалійчуком.

"Шкодую, що відреагував на слова Смалійчука. Цього не потрібно було робити. Я відреагував не на нього, а на те, що сказане ним – навіть не брехня, а повний, вибачте на слові, п***ьож. Ображена людина, яка хоче вколоти, але не має за що зачепитися і вигадує всіляку маячню та розповсюджує її.

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Він образився на те, що я критикував його роботу. Зрештою, ображатися на критику – природньо. Якби хто знав, скільки людей ображалося на мою критику... Просто це не виходило публічно. Дзвонили і мені, і керівництву мого каналу, скаржились. Але по кожній своїй критиці я готовий відповісти. В чому я помилився?

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В тому, що Ді Франко, Карраскаль – хороші футболісти, а Кортеджано і ще три десятки тих, хто прийшов і награв так, що команда ледь не вилетіла, – не те? Що ставив під сумнів виконання завдання потрапити в єврокубки? Так таблиця турнірна є. Немає сенсу в дискусії, коли з одного боку – аргументи, а з іншого – абсолютна брехня. Тому більше реагувати не буду", – розповів Вацко в інтерв’ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, після домашньої поразки Карпат від Десни з рахунком 2:6 Віктор Вацко натякнув, що львівський клуб дарма звільнив у вересні Олександра Чижевського з посади головного тренера. У відповідь Смалійчук написав у соцмережі гнівний пост на адресу журналіста, назвавши його пристосуванцем. Як наслідок, Вацко не залишився осторонь і назвав поведінку і трансферну політику екс-віце-президента Карпат причиною всіх бід львівського клубу.

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Гвідо Кортеджано Гвідо Кортеджано Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Франціско Ді Франко Франціско Ді Франко Карпати Карпати Віктор Вацко Олег Смалійчук
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