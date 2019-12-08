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Смалійчук відреагував на критику Карпат Вацком: Цей фісташка краще б мовчав – перевзувся швидше за українського політика

18:17 855 Читать на русском
Смалійчук відреагував на критику Карпат Вацком: Цей фісташка краще б мовчав – перевзувся швидше за українського політика
Олег Смалійчук / ФК Карпати

Колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук не залишився осторонь іронічного коментаря Віктора Вацка на адресу "зелено-білих".

Нагадаємо, після домашньої поразки Карпат від Десни з рахунком 2:6 Віктор Вацко натякнув, що львівський клуб дарма звільнив у вересні Олександра Чижевського з посади головного тренера.

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"Цей фісташка краще би мовчав... Спочатку розповідав керівництву, який Санжар хороший тренер, зустрічався з фанатами, захищаючи Санжара, твіти на його підтримку... А зараз перевзувся навіть швидше за сучасного українського політика", – написав Смалійчук у Facebook.

Нагадаємо, кілька місяців тому Олег Смалійчук покинув посаду віце-президента львівських Карпат.

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