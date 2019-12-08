"Був Чижевський, який грав у нудний футбол", – Вацко потролив Карпати після ганебної поразки від Десни

Відомий український журналіст Віктор Вацко розчарований результатами львівських Карпат під керівництвом Романа Санжара.

Сьогодні, 8 грудня, Карпати зазнали чергової поразки в чемпіонаті України 2019/20. "Зелено-білі" в рідних стінах поступилися Десні з рахунком 2:6.

Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком

Відомий український журналіст та коментатор Віктор Вацко натякнув, що не розуміє відставки попереднього наставника Карпат Олександра Чижевського. Той покинув посаду головного тренера після 6-го туру УПЛ, а на той момент в активі львів'ян було 5 очок. Після 17-ти турів Карпати мають 11 балів, тобто в 11-ти матчах під керівництвом Санжара "зелено-білі" набрали лише 6 пунктів.

"Був Чижевський. Грав у нудний футбол. А треба – атакувальний. От і отримуємо яскравий зразок атакувального футболу з великою кількістю голів, які приваблять уболівальників на трибуни. Щоправда, тільки не вболівальників Карпат", – написав Вацко у Twitter.

"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати