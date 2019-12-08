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"Був Чижевський, який грав у нудний футбол", – Вацко потролив Карпати після ганебної поразки від Десни

17:24 560 Читать на русском
"Був Чижевський, який грав у нудний футбол", – Вацко потролив Карпати після ганебної поразки від Десни
Олександр Чижевський / ФК Карпати

Відомий український журналіст Віктор Вацко розчарований результатами львівських Карпат під керівництвом Романа Санжара.

17’ Єгор Назарина
57’ Олег Кудрик
64’ Александру Бойчук
 
Максим Імереков 3’
Олександр Філіппов 16’
Владислав Калітвінцев 53’
Дмитро Хльобас 77’
Владислав Калітвінцев 80’
Олександр Філіппов 89’
3’ Максим Імереков
16’ Олександр Філіппов
17’ Єгор Назарина
53’ Владислав Калітвінцев
57’ Олег Кудрик
64’ Александру Бойчук
77’ Дмитро Хльобас
80’ Владислав Калітвінцев
89’ Олександр Філіппов

Сьогодні, 8 грудня, Карпати зазнали чергової поразки в чемпіонаті України 2019/20. "Зелено-білі" в рідних стінах поступилися Десні з рахунком 2:6.

Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком

Відомий український журналіст та коментатор Віктор Вацко натякнув, що не розуміє відставки попереднього наставника Карпат Олександра Чижевського. Той покинув посаду головного тренера після 6-го туру УПЛ, а на той момент в активі львів'ян було 5 очок. Після 17-ти турів Карпати мають 11 балів, тобто в 11-ти матчах під керівництвом Санжара "зелено-білі" набрали лише 6 пунктів.

"Був Чижевський. Грав у нудний футбол. А треба – атакувальний. От і отримуємо яскравий зразок атакувального футболу з великою кількістю голів, які приваблять уболівальників на трибуни. Щоправда, тільки не вболівальників Карпат", – написав Вацко у Twitter.

"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати

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Теги
Карпати - Десна Карпати Карпати Віктор Вацко Роман Санжар Роман Санжар Олександр Чижевський Олександр Чижевський
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