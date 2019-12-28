Карпати заборгували гравцям зарплатню за 2,5 місяці

Львівські Карпати мають серйозні фінансові проблеми – гравці "зелено-білих" пішли у відпустку без зарплатні.

Окрім ігрової кризи Карпати переживають не найкращі фінансові часи. За повідомленням видання Footboom, львівський клуб заборгував своїм гравцям зарплатню за 2,5 місяці.

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У зимову відпустку команда пішла без грошей – розрахувались лише з легіонерами. Окрім того, цього сезону у Карпат немає преміальних, тому у гравців відсутня додаткова мотивація аби покращувати результати команди.

Нагадаємо, на зимову паузу львівський клуб пішов останнім, маючи у своєму активі 11 очок і відстаючи від передостанньої команди – полтавської Ворскли – на три пункти.

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