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Карпати відмовились від трансферу Олійника через вік гравця

13:37 567 Читать на русском
Карпати відмовились від трансферу Олійника через вік гравця
Карпати / ФК Карпати

Відомий український журналіст Віктор Вацко проаналізував трансферні перипетії у львівському клубі.

"З ким в Карпатах попали в "яблучко"? З орендованими. Дубінчак – дуже хороший футболіст. Давно знаю його, стежу. Він був капітаном Динамо U-19, де грали Миколенко, Лєднєв, Попов, Шапаренко. Він піднабрався досвіду в Арсеналі і зараз показує, що є найкращим лівим захисником Карпат з часу Васі Кравця.

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Назарина мені подобається. Два люксембуржці – також. І то – Мартінс на початку сезону здорово грав, а потім чомусь здав. Ці чотири футболісти зайшли. Кучер – також. Хоча тут я насамперед маю на увазі його статус, досвід, харизму і значення в роздягальні. На жаль, Сашко швидко зазнав серйозної травми і фактично не грав. Але ми говоримо про футболістів оборони. Чижевського, наскільки я чув, звільнили за те, що команда не грала в атакувальний футбол. Проте як грати в атакувальний футбол, коли в команду не прийшов ніхто, хто здатен робити різницю в атаці. І таких гравців в принципі знайти дуже непросто. Знову ж таки, в умовах часового цейтноту, наших економічних реалій та відсутності селекційних напрацювань.

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Я влітку поїхав у Фінляндію знімати "Легіонер" про Олійника. Готувався до поїздки, подивився кілька його ігор. Уже там, в Сейнайокі, Ден сказав, що в нього закінчується контракт і його відпустять за копійки. Тож я набрав Шаблія – запропонував варіант. Але Карпати Олійника не взяли, хоча, на мій погляд, він допоміг би команді. В Фінляндії Денис – Ліонель. Топ-форма! Може зіграти вінгером на будь-якому із флангів, або "десяткою". Загострює, обігрує, асистує, забиває. Плюс – досвід. Мені сказали, що Олійнику – 32 роки, а Карпатам треба молодих. Ну окей, – це ваше бачення. Комплектуйте. Ще в липні, аналізуючи те, що відбувається в команді, я розумів, що у тій ситуації, із цим підбором виконавців Карпати будуть одним із головних претендентів на виліт", – розповів Вацко в інтерв’ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, на зимову паузу львівський клуб пішов останнім, маючи у своєму активі 11 очок і відстаючи від передостанньої команди – полтавської Ворскли – на три пункти.

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