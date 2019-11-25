Вацко відреагував на критику Смалійчука: Не знаю, хто допоможе Карпатам після того, що натворив цей клоун

Колишній віце-президент Карпат (з 2012 по 2013 рік) Віктор Вацко прокоментував заяву Олега Смалійчука, який до травня цього року обіймав аналогічну посаду у львівському клубі.

"Розривають телефон. Хочуть мою реакцію на інтерв‘ю Смалійчука. Але мені просто смішно коментувати нічим не підкріплені фантазії, які живуть у голові цього маестро збору апельсинів, любителя кокосу і поціновувача чоловічих геніталій.

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З одного боку приємно, що фантазії ці відводять мені роль Біг Босса, що впливає на політику цілого клубу УПЛ. З іншого – реально смішно, бо це абсолютна неправда. Чи влучніше сказати – повна х**ня. Навіть пропозиції такої ні від кого не надходило.

Після того, що в Карпатах за два роки натворив і залишив після себе цей клоун "рівня Ліги чемпіонів", і що продовжує творитися зараз, я не знаю, який чаклун може Карпатам допомогти", – написав Вацко у Facebook.

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Нагадаємо, Смалійчук дав інтерв'ю програмі Великий Футбол, в якому звинуватив екс-захисника Карпат Артема Федецького у підкупі суддів і продажності, а Вацка у "зливі" інсайдів з роздягальні і згубному впливі на львівський клуб.