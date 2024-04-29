"Це скрін офіційного документу з регламенту. Гонорар головного арбітра матчу Першої ліги – 8052 грн. Звідси мінус податок, в найкращому випадку, якщо це ФОП третьої групи, то це мінус 5%. Виходить 7650 грн за матч. У цю суму входять і гроші на проїзд до місця проведення поєдинку. Не знаю, чи входить сюди сума на проживання, чи це має забезпечувати клуб, який приймає поєдинок.

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7650 грн. Це навіть не 200 доларів! І це в найкращому випадку. Тому що, якщо це не ФОП третьої групи, то податок становить 22%. Далі дивимось на Другу лігу. Там 4575 грн за матч для головного арбітра. Мінус податок і в нас виходить трохи більше, ніж 100 доларів. І сюди теж входять гроші на проїзд. І це гонорари головних арбітрів! У всіх інших – асистентів, четвертих арбітрів, спостерігачів арбітражу – ще менше.

Ви після цього все ще здивовані, що в Першій та Другій лігах судді витворяють чудеса на віражах? Коли дивлюсь на ці цифри, то починаю ще більше проникатись історіями, які мені розповідали гравці та тренери команд нижчих ліг. Коли самі арбітри ще до матчу чи навіть під час матчу називали цифри, за які готові вирішити питання результату.

Мені дуже цікава позиція УАФ та президента Андрія Шевченка щодо цього питання. Згруба 150 доларів за матч – це нормально для арбітра? Це вже ох**нний гонорар чи близький до нього? Звичайно, їм клуб якісь дві палки ковбаси і мішок картоплі запропонує, то вони горобця в полі заженуть, не кажучи вже про суперників цього клубу", – резюмував Вацко у програмі Вацко on air.

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