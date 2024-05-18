"Таке буває у футболі. Зрозуміло, що вже визначили, хто не залишиться з нами на другий сезон. Такі ігри є дуже інформативними. Нині основне питання – комплектація. В УПЛ потрібний інший рівень, інший рівень футболістів. Кістяк залишиться, але потрібне серйозне підсилення.

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А щодо гри... Після перших 30 хвилин проблем не бачив, а потім воротар заснув, захисники щось незрозуміле почали грати – ніби навіть не на тренуванні. Ось результат. На рівному місці помилки, втрачаємо м'яч. Хороша інформація для нас.

А суперник молодець, відчув, коли ми були, як кажуть, у нокдауні. І буде останній матч проти Інгульця за золото, ми маємо очко в запасі", – поділився Маркевич на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Карпати вигравала в Лівого берега 3:0 впродовж зустрічі, але примудрились зіграти внічию 3:3, яка залишає відкритим питання чемпіона Першої ліги.

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