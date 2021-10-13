Головна дійова особа

Мирослав Ступар – єдиний українець, який обслуговував матчі чемпіонатів світу. Уродженець Івано-Франківська з дитинства займався футболом і протягом кількох сезонів захищав ворота місцевого Спартака. Також у його кар'єрі були луцька Волинь, молодіжна команда київського Динамо та хмельницьке Динамо, де він виступав під керівництвом відомого у минулому кіпера Євгена Лемешка.

У 1970-му Мирослав Іванович розпочав займатися суддівством. Уже через 10 років він працював на московській Олімпіаді, а ще через два роки поїхав на згадуваний чемпіонат світу. Крім того, представник провінційного Івано-Франківська 7 разів входив до "десятки" найкращих суддів СРСР.

Футбол – це гра нервів та нестримних емоцій. Насолоджуйся найкращими матчами в компанії з HLIBNY DAR та збірною України у відборі на Чемпіонат світу-2022. Святкуй перемоги та вболівай за своїх разом з улюбленим брендом українців!

Вагоме слово сказали наставники збірної СРСР: Лобановський, Бєсков і Ахалкаці, – розповідав Ступар про своє потрапляння у перелік суддів, які працюватимуть на чемпіонаті світу. – Мабуть, претензій до мене з їхнього боку не було, тому і висловилися за мою кандидатуру. Я відчував, що справа йде до призначення, і тому, коли під час одного з матчів мені повідомили цю приємну новину, не скажу, що відчував якусь ейфорію. До цього усе йшло, був пройдений великий шлях.

Обставини

У першому турі Франція разом із Мішелем Платіні програла Англії (1:3), а Кувейт розписав мирову з Чехословаччиною (1:1). На "Естадіо Нуево Хосе Соррілья" у Вальядоліді все відбувалося прогнозовано. Голи Бернара Женгіні та Мішеля Платіні до перерви приносили французам комфортну перевагу. На старті другої половини гри Дідьє Сікс зробив рахунок розгромним, хоча на 75-й хвилині Кувейт забив гол престижу.

Усе наближалося до логічного завершення. Однак на 80-й хвилині трапився, здавалося, рядовий епізод, що став каталізатором великих проблем. Ален Жиресс вискочив на побачення з кіпером і відправив м'яч у сітку. Гол! Рефері вказує на центр. Далі розпочинаються апеляції футболістів збірної Кувейту – вони зупинилися, адже почули свисток арбітра. За однією з версій – свисток пролунав з трибун і збив з пантелику футболістів. Насправді Ступар гру не зупиняв.

Зірка

Раптом камера вихоплює чоловіка на трибунах. Ним виявляється кувейтський шейх Фахід аль-Ахмад ас-Сабах. Він демонструє характерні жести, мовляв, "зараз ми з'ясуємо, у чому справа" і вирушає на поле. І це під час матчу чемпіонату світу!

Шейх разом зі своєю свитою без жодного спротиву від іспанської поліції та охорони вийшов таки на поле і в ультимативній формі почав вимагати від Ступара – гол треба скасовувати. Особливої підтримки головний арбітр не отримав від помічників: швед Ерік Фредрікссон та хорват Дамір Матовіновіч лише розводили руками. Кількахвилинні переговори, що, мабуть, здавалися Ступару вічністю, завершилися його свистком і рішенням розіграти спірний м'яч. Формально поєдинок продовжується, гол скасовано.

Шейх Фахід / фото з архіву

І все ж через декілька хвилин Франція забила чистий гол, який Ступар зарахував – відзначився французький центуріон Максім Боссі (до речі, своїм єдиним голом за національну команду).

Наслідки

Ступару потрібно було брати м’яч в руки і закінчувати гру. Не треба було вислуховувати від кувейтських шейхів і емірів лекції. У світі суддя вважався релігією. Треба було цим користуватися, – оцінював дії колеги львівський рефері Михайло Кусень, який входив до переліку провідних суддів СРСР.

Сам Ступар сильно переживав через той епізод. Арбітр роздав багато інтерв'ю, у кожному з яких його запитували про ту скандальну гру у Вальядоліді:

Ще коли я перебував у Мадриді, раз у раз ставив собі питання: чому той спровокований уболівальниками свисток з трибуни випав саме на мою долю? І чому на той час ніяких методичних рекомендацій в правилах для суддів не існувало? Вони з'явилися лише через 24 роки, коли в циркулярі питань і відповідей ФІФА прецедент, що трапився зі мною, був охарактеризований точнісінько як у моєму тодішньому рішенні – спірний м'яч. Моя проблема в матчі Франція – Кувейт полягала лише в тому, що це рішення було прийнято мною з паузою. Адже тоді ніхто не знав що робити – ні я, ні мої помічники на лініях.

Оскільки поєдинок у транслювався прямому ефірі, вже наступного дня прізвище судді з Івано-Франківська лунало у всьому світі. Доволі вчасно із офіційною заявою виступила ФІФА. По-перше, керівна організація визнала дійсним рахунок матчу. А ще ухвалила рішення оштрафувати Футбольну асоціацію Кувейту на 25 тисяч швейцарських франків.

Разом з тим, Ступара було відсторонено від міжнародних матчів – на ЧС-1982 він більше не працював. За словами Мирослава Івановича, він залишився в Іспанії і навіть у якості глядача побував на фіналі турніру. А згодом продовжував обслуговувати міжнародні зустрічі, хоч і не топ-рівня.