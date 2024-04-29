"Это скрин официального документа из регламента. Гонорар главного арбитра матча Первой лиги – 8052 грн. Отсюда минус налог, в лучшем случае, если это ФЛП третьей группы, то это минус 5%. Получается 7650 грн за матч. В эту сумму входят и деньги на проезд к месту проведения поединка. Не знаю, входит ли сюда сумма на проживание, или это должен обеспечивать клуб, который принимает поединок.

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7650 грн. Это даже не 200 долларов! И это в лучшем случае. Потому что, если это не ФЛП третьей группы, то налог составляет 22%. Далее смотрим на Вторую лигу. Там 4575 грн за матч для главного арбитра. Минус налог и у нас получается чуть больше, чем 100 долларов. И сюда тоже входят деньги на проезд. И это гонорары главных арбитров! У всех остальных – ассистентов, четвертых арбитров, наблюдателей арбитража – еще меньше.

Вы после этого все еще удивлены, что в Первой и Второй лигах судьи вытворяют чудеса на виражах? Когда смотрю на эти цифры, то начинаю еще больше проникаться историями, которые мне рассказывали игроки и тренеры команд низших лиг. Когда сами арбитры еще до матча или даже во время матча называли цифры, за которые готовы решить вопрос результата.

Мне очень интересна позиция УАФ и президента Андрея Шевченко по этому вопросу. Грубо говоря 150 долларов за матч – это нормально для арбитра? Это уже ах**нный гонорар или близкий к нему? Конечно, им клуб какие-то две палки колбасы и мешок картошки предложит, то они воробья в поле загонят, не говоря уже о соперниках этого клуба ", – резюмировал Вацко в программе Вацко on air.

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