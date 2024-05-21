В останньому турі Бундесліги Бохум програв у гостях Вердеру (1:4) і посів 16-те місце в турнірній таблиці. Тепер рурській команді належить зіграти в плей-офф за право збереження прописки в елітному дивізіоні проти Фортуни. Незважаючи на статус цих двох матчів, керівництво клубу виключило зі складу команди основного воротаря Мануеля Ріманна, інформує офіційний сайт клубу.

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Причина полягає в тому, що під час матчу з Вердером Ріманн зірвався на своїх партнерів, які відповідали за оборону. Мануель не соромився у висловлюваннях як на полі, так і в роздягальні. Боси Бохума вважають, що така поведінка є недозволеною. Клуб із Рура дав зрозуміти, що це виключення воротаря зі складу не є дискваліфікацією або покаранням. "Бохум і Ріманн розберуться з цією ситуацією після закінчення сезону", – сказано в заяві.

Ордець провів на полі в матчі з Вердером усі 90 хвилин. Нагадаємо, що уродженець зруйнованої Волновахи зашкварився виступами на Росії, втік до Німеччини і за 2 роки повномасштабного вторгнення жодним чином публічно не підтримав Україну.