У неділю відбулись матчі 9-го туру другого етапу Групи виживання Першої ліги. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 2-й етап, 9-й тур

Група виживання

Гірник-Спорт – Буковина – 2:3

Голи: Мороз, 33, Гора, 68 – Дворовенко, 29, Бодня, 60, Новотрясов, 70

Діназ – Металіст – 0:0

МФК Металург – Поділля – 1:0

Гол: Хуссін, 82, (пен.)

Чернігів-ШВСМ – Нива Т – 3:3

Голи: Федосов, 30, 74, Безгубченко, 59 – Кицун, 8, Різник, 90+3, Хруставка, 90+4

Кремінь – Хуст – 1:0

Гол: Сидоренко, 68

Буковина вирвала перемогу над Гірник-Спортом. У першій половині команди обмінялись голами Мороза та Дворовенка, а по перерві на голи Бодні та Новотрясова результативно відповів Гора.

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Діназ та Металіст розійшлись миром, а МФК Металург, у свою чергу, мінімально обіграв Поділля. Це дозволяє запоріжцям врятуватись – Хуст та Металіст випереджають Металург лише на 1 пункт. З таким самим рахунком Кремінь переміг Хуст, але це нічим не допоможе аутсайдеру, який точно не зможе врятуватись.

А Чернігів та Нива Т влаштували справжній трилер. У першому таймі команди зіграли 1:1 – на гол Кицуна результативно відповів Федосов. По перерві Безгубченко та Федосов нібито оформили комфортну перевагу Чернігова, але Нива примудрилась здійснити камбек в компенсований час – Різник та Хруставка на 90+3 та 90+4 врятували нічию.

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