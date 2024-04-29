"Обговорюється варіант підняття зарплати абсолютно усім арбітрам УПЛ без оцінювального принципу. Ще за Лучано Лучі було прийнято, що зарплата головного арбітра становить 1000 доларів за матч.

Клуби УПЛ преміюватимуть арбітрів – джерело озвучило суми і подробиці нововведення

Свого часу колишній голова Комітету арбітрів говорив, що цього абсолютно достатньо, і рефері не будуть думати про щось інше. Досвід і практика показали, що він помилявся. Зараз, окрім цього оцінювального принципу та бюджетного бонусу від клубів, обговорюється ще й варіант підняти арбітрам зарплату.

З того, що я чув, тисяча доларів може перетворитися на дві, або дві з половиною", – сказав Звєров в авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, раніше клуби УПЛ мінімальною більшістю підтримали пропозицію виділити кошти на преміювання арбітрів – кожен представник еліти має викласти 1 мільйон гривень для покращення суддівства.

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