Арбітрам УПЛ суттєво піднімуть зарплати – джерело озвучило нові суми гонорарів суддів
Журналіст Володимир Звєров розповів про фінансову реформу у суддівському цеху.
"Обговорюється варіант підняття зарплати абсолютно усім арбітрам УПЛ без оцінювального принципу. Ще за Лучано Лучі було прийнято, що зарплата головного арбітра становить 1000 доларів за матч.
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Свого часу колишній голова Комітету арбітрів говорив, що цього абсолютно достатньо, і рефері не будуть думати про щось інше. Досвід і практика показали, що він помилявся. Зараз, окрім цього оцінювального принципу та бюджетного бонусу від клубів, обговорюється ще й варіант підняти арбітрам зарплату.
З того, що я чув, тисяча доларів може перетворитися на дві, або дві з половиною", – сказав Звєров в авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, раніше клуби УПЛ мінімальною більшістю підтримали пропозицію виділити кошти на преміювання арбітрів – кожен представник еліти має викласти 1 мільйон гривень для покращення суддівства.
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