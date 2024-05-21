Зозуля похизувався нагородою від Залужного – екс-форвард відчуває особливий пієтет до легендарного генерала
Колишній нападник збірної України Роман Зозуля подякував екс-головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному за пам'ятну відзнаку.
"Неймовірно цінна нагорода для мене. Вдвічі приємніше, що за підписом легендарного головнокомандувача.
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Ніколи не вважав, що роблю щось надзвичайне. Наш обов'язок включатися максимально і допомагати усім нашим захисникам, бо лише їхній внесок у перемогу неоціненний. Дякую воїнам за можливість бути корисним. Дякую волонтерам, за те, що завжди на зв'язку. Слава Україні і її Героям!" – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, Роман ще з 2014 року всіляко допомагав нашим військовим, а з початку повномасштабного вторгнення активно взявся за волонтерську діяльність, регулярно відправляючи з Іспанії в Україну карети швидкої допомоги, медичне обладнання і гуманітарну допомогу.
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