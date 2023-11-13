Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі найближчим чином залишить свою посаду, повідомив журналіст Віктор Вацко у програмі "Вацко Live".

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За інформацією джерела, це станеться одразу після того, як у самій Українській асоціації футболу зміниться президент – в Андрія Павелка практично немає шансів залишитися на своїй посаді. До слова, за вказівкою очільника українського футболу з його кабінету на 5-му поверсі УАФ вже були вивезені речі.

Зазначається, що головним претендентом на заміну Лучі є чинний футбольний суддя Ярослав Козик (обслуговує матчі УПЛ із 2010 року, а з 2013-го по 2022 рр. був арбітром ФІФА).

Нагадаємо, 73-річний Лучі в українському футболі з 2010 року. Спочатку він був асистентом куратора суддівського корпусу ФФУ П'єрлуїджі Колліни, а з червня 2016-го очолює комітет арбітрів УАФ.

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