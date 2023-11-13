На фоні перемог Динамо у Кривому Розі та СК Дніпро-1 над Шахтарем мало помітним видається успіх ЛНЗ в поєдинку із Зорею. На полі львівського стадіону СКІФ усе йшло до мінімальної перемоги черкасців. Проте на останніх хвилинах команди видали емоційний відрізок та обмінялися голами.

ЛНЗ вирвав перемогу в Зорі – суперзавершення матчу УПЛ, дубль Пасіча і дебют 25-річної арбітрині

Окрім героя зустрічі Геннадія Пасіча, важливу роль у перемозі ЛНЗ відіграв Іван Тищенко, який вийшов на поле на 81-й хвилині і взяв участь у зародку другої гольової атаки. 25-річний півзахисник новачка Прем'єр-ліги розповів Футбол 24 про враження від матчу із Зорею.

– Ми дуже задоволені цією перемогою. Уся команда добре попрацювала. Не можу цього сказати про себе, адже я був близьким до дебютного забитого м'яча в УПЛ. Мав класний момент, та не реалізував його.

– Зате допомогли створити його для партнера.

– Я виграв боротьбу у центрі поля, відпасував на фланг, а там Антон Савін виконав зручний навіс. Максим Прядун поборовся і м'яч відскочив до Пасіча, який оформив дубль.

– Геннадій міг робити хет-трик – ви вивели його фактично віч-на-віч з воротарем.

– Так, але поперечка завадила. Зрештою, він сьогодні й без цього великий молодець.

– У роздягальні встигли його привітати?

– Звичайно, усі жартували. Пообіцяли купити йому пачку вафель. Геннадій любить ними ласувати (Сміється). Сьогодні був просто бенефіс Пасіча.

– ЛНЗ здобув сім очок в останніх трьох матчах. Здається, Олег Дулуб знайшов потрібні слова.

– Час нам допомагає. Ми все краще розуміємо вимоги тренерського штабу. Зрозуміло, що наше основне завдання – не пропустити, ми багато часу приділяємо роботі в обороні. Водночас працюємо і на атаку. Так було у попередніх матчах з Колосом та Оболонню. Знаєте, як кажуть – гра забувається, а результат залишається. Насамперед для нас має значення рахунок. А в останніх двох поєдинках ми ще й по грі переважали своїх суперників.

– Зоря попрощалася із черговим тренером, на тижні грала у єврокубках. Сьогодні ви мали суттєву перевагу?

– Ми не зважали на проблеми суперника. На кожен матч налаштовуємося однаково. Нас не цікавить, хто проти нас грає та який графік у суперника.

– Натхненний останніми результатами ЛНЗ може почати мріяти про єврокубки?

– Наш тренер Олег Анатолійович каже не дивитися вниз – лише вгору. Тому думаємо про найвищі результати, але робимо це стримано і багато працюємо задля цього.

– Сьогодні в УПЛ дебютувала 25-річна арбітриня Софія Причина. Як вам її робота?

– Добре відпрацювала. Жодних запитань до неї нема.

– Ви пропустили на 88-й і, здавалося, втратили перемогу. Та поки режисери показували повтор, ви встигли забити вдруге. Не боялися, що підете в атаку і Зоря на куражі може забити ще раз?

– Нам потрібні були три очки, хотіли відірватися від Зорі у турнірній таблиці. Ми відчували азарт, емоції, тому не думали про нічию чи збереження рахунку. Хотіли виграти, тому бігли вперед.

– Коли пропустили, то не подумали, що це все, кінець?

– ЛНЗ ніколи не думає, що це кінець (Усміхається).

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