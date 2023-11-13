"Український футбол на порозі історичних процесів. Вперше за майже 10 років вибори президента УАФ стануть не просто формальністю, а призведуть до кадрових змін. Але як зробити так, щоб однією зміною прізвищ все не закінчилося?

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Наш футбол, особливо клубний, аж ніяк не можна вважати стовідсотково здоровим. І справа не тільки в тому, що війна заважає футболу розвиватися. Немає жодних виправдань постійним скандалам у вітчизняному футболі, що повʼязані з низькою кваліфікацією, а іноді й відвертою упередженістю суддів. Змінювати футбол в Україні, закриваючи очі на справи у суддівському корпусі – це вибори заради виборів.

Огляд кожного туру в різноманітних виданнях вже давно розпочинається не з найкращих голів, асистів чи тактичних тренерських кроків, а з переліку суддівських помилок. Чорноморець ніколи не займався складанням альтернативних таблиць. Але все має свою межу. Після 14-ти турів маємо таку картину: 5 з 6 поразок в сезоні 23/24 супроводжувалися, м'яко кажучи, неоднозначними рішеннями суддівських бригад.

Перше коло ще не закінчилося, а Чорноморець вже зібрав букет з:

— непризначених пенальті у ворота суперника;

— вигаданих червоних карток (4 з 5);

— непоказаних червоних карток гравцям команди-суперниці.

І це лише те, що впало в очі всім і не потребувало занадто експертної оцінки. Чорноморець сподівається, що вибори президента УАФ стануть справжнім каталізатором для ефективних змін в роботі величезної суддівської родини. Якщо грати постійно 11 на 15 чи 10 на 15 – можна довго не витримати", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, після 14-ти турів Чорноморець у турнірній таблиці УПЛ йде восьмим, набравши 19 очок.

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