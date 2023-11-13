Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в ближайшее время покинет свою должность, сообщил журналист Виктор Вацко в программе "Вацко Live".

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По информации источника, это произойдет сразу после того, как в самой Украинской ассоциации футбола сменится президент – у Андрея Павелко практически нет шансов остаться на своем посту. К слову, по указанию главы украинского футбола из его кабинета на 5-м этаже УАФ уже были вывезены вещи.

Отмечается, что главным претендентом на замену Лучи является действующий футбольный судья Ярослав Козык (обслуживает матчи УПЛ с 2010 года, а с 2013-го по 2022 гг. был арбитром ФИФА).

Напомним, 73-летний Лучи в украинском футболе с 2010 года. Сначала он был ассистентом куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а с июня 2016-го возглавляет комитет арбитров УАФ.

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