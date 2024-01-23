Журналіст і блогер Віктор Вацко, схоже, не планує переходити на роботу в Українську асоціацію футболу.

Сьогодні, 23 січня, з'явилася інформація, що Віктор Вацко і віце-президент Кривбаса Артем Гагарін можуть увійти до команди Андрія Шевченка в УАФ, отримавши посади віце-президентів. Публічної реакції керівника Кривбаса поки немає, а от Вацко розвіяв усі чутки щодо такого розвитку подій.

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"Це фото з мого нового кабінету в УАФ. Сиджу і думаю, як правильно пишеться слово: "пизд**ж" чи "пізд**ж"?" – написав Вацко в Instagram, додавши світлину з риболовлі.

До слова, раніше в команду Шевченка сватали Олега Лужного, Ігоря Грищенка і Володимира Генінсона.

Нагадаємо, нового президента УАФ оберуть 25 січня – саме тоді відбудеться засідання Конгресу. Андрій Шевченко є безальтернативним кандидатом. Андрій Павелко, який очолював Асоціацію з 2015 року, відсторонений судом від посади і перебуває в СІЗО.

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