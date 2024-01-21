Колишній гравець і тренер Динамо Олег Лужний нічого не знає про запрошення у команду Андрія Шевченка, який має стати новим президентом УАФ.

– Олеже Романовичу, ви знову повертається у дійсно великий футбол, чи чутки про те, що вас ще до кінця січня призначать новим віце-президентом УАФ, одним з двох, не відповідають дійсності?

– Я, звісно, перепрошую, але який сьогодні день?

– Неділя.

– Отож. Неділя (для більшості галичан, а особливо львів’ян, неділя воістину вихідний, – прим. автора). Та ще й вихідний. Тому, знаєте, давайте відпочивати.

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– Тобто, це все нісенітниці, те, що написали про вас в одному з телеграм-каналів?

– Вперше від вас чую, що я маю стати чи висуваюсь по якійсь квоті на посаду віце-президента УАФ. Дякую, – відповів Лужний у коментарі Sport-express.ua.

Раніше 55-річний колишній капітан Динамо тренував латвійську Венту, входив у тренерський штаб Динамо, виконував обов'язки наставника "біло-синіх", а також очолював Таврію. Останнім місцем роботи Лужного була посада асистента Олександра Хацкевича в Динамо, яку він покинув у 2019 році.

Андрій Шевченко є безальтернативним кандидатом на посаду президента УАФ, проте наразі не сформував свою команду.

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