Журналист и блогер Виктор Вацко, похоже, не собирается переходить на работу в Украинскую ассоциацию футбола.

Сегодня, 23 января, появилась информация, что Виктор Вацко и вице-президент Кривбасса Артем Гагарин могут войти в команду Андрея Шевченко в УАФ, получив должности вице-президентов. Публичной реакции руководителя Кривбасса пока нет, а вот Вацко развеял все слухи по поводу такого развития событий.

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"Это фото из моего нового кабинета в УАФ. Сижу и думаю, как правильно пишется слово: "пизд**ж" или "пізд**ж"?" – написал Вацко в Instagram, добавив фотографию с рыбалки.

К слову, раньше в команду Шевченко сватали Олега Лужного, Игоря Грищенко и Владимира Генинсона.

Напомним, нового президента УАФ изберут 25 января - именно тогда состоится заседание Конгресса. Андрей Шевченко является безальтернативным кандидатом. Возглавлявший Ассоциацию с 2015 года Андрей Павелко отстранен судом от должности и находится в СИЗО.

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