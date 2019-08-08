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Вальверде натякнув на відхід Коутінью із Барселони

12:28 751 Читать на русском
Вальверде натякнув на відхід Коутінью із Барселони
Філіппе Коутінью / EFE

Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде після спарингу з Наполі (2:1) поділився думками щодо майбутнього Філіппе Коутінью у складі "блаугранас".

"Намагатимуся задіяти всіх гравців. Хтось сьогодні розпочав у стартовому складі, хтось вийде з перших хвилин наступного разу. Ігровий час отримають усі.

Барселона переграла Наполі в американському спарингу

Звісно, на Коутінью впливає можливий перехід до іншої команди. Ми не знаємо, що може трапитися, але наразі він із нами. Він не брав участі в матчі, оскільки мав лише два тренування, як і Артур з Відалем. Наш план не зазнав змін. Будемо залучати їх до роботи та, звичайно, ми на нього розраховуємо", – цитує Вальверде Marca.

Відзначимо, що цього літа бразильця активно пов'язували з поверненням до Англії, але напередодні Філіппе Коутінью відмовився від оренди в Тоттенхем через бажання змінити клуб на постійній основі.

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