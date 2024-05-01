Бразильський форвард приєднався до "кулес" у січні 2024 року. Через пів року Вітор Роке може покинути Барселону.

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Як інформує Diario SPORT, керівництво "блаугранас" вважає, що бразильцю потрібно піти в оренду після завершення сезоні зі спортивних та економічних причин. Роке має довіру через його молодість та перспективність, але у клубі розуміють, що йому потрібен час, щоб адаптуватися до європейського футболу.

Барселона готова віддати бразильця в оренду з умовою, що це буде іспанська команда, яка виступає у Ла Лізі, і без права викупу. Наразі Бетіс, Севілья, Валенсія Яремчука та Жирона, за яку виступають Довбик та Циганков, готові провести перемовини з "кулес".

Нагадаємо, Вітор Роке коштував Барселоні 60 мільйонів євро. У поточному сезоні він відіграв у 13 матчах у всіх турнірах. В його активі два голи.

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