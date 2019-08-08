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Барселона переграла Наполі в американському спарингу

09:35 872 Читать на русском
Барселона переграла Наполі в американському спарингу
Барселона переграла Наполі в американському спарингу / ФК Барселона

Іспанська Барселона переграла італійський Наполі в контрольному матчі. Звіт і відеоогляд поєдинку в цій новині "Футбол 24".

Контрольний поєдинок

Наполі – Барселона – 1:2

Голи: Умтіті, 42 (автогол) – Бускетс, 38, Ракітіч, 79

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"Блаугранас" відкрили рахунок під завісу першого тайму, коли Бускетс класно пробив із лінії штрафного майданчика в нижній кут воріт. Та вже за кілька хвилин неаполітанці зрівняли рахунок: Умтіті невдало перервав простріл біля власних воріт і оформив автогол.

Перемогу каталонцям приніс Іван Ракітіч. Хорват на 79-й хвилині був першим на підборі й гарматним пострілом забив метрів із 20-ти. Реабілітуватися за поразку Наполі може 10 серпня – команди зіграють ще один спаринг у Мічигані.

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Відеоновини Головне Товариські матчі Іспанія Наполі Наполі Барселона Барселона
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