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Вальверде намекнул на уход Коутиньо из Барселоны

12:32 20 Читати українською
Вальверде намекнул на уход Коутиньо из Барселоны
Филиппе Коутиньо / EFE

Главный тренер испанской Барселоны Эрнесто Вальверде после спарринга с Наполи (2:1) поделился мыслями о будущем Филиппе Коутиньо в составе "блаугранас".

"Постараюсь задействовать всех игроков. Кто-то сегодня начал в стартовом составе, кто-то выйдет с первых минут в следующий раз. Игровое время получат все.

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Конечно, на Коутинью влияет возможный переход в другую команду. Мы не знаем, что может случиться, но пока он с нами. Он не принимал участия в матче, поскольку провел лишь две тренировки, как и Артур с Видалем. Наш план не претерпел изменений. Будем привлекать их к работе и, конечно, мы на него рассчитываем", – цитирует Вальверде Marca.

Отметим, что этим летом бразильца активно связывали с возвращением в Англию, но накануне Филиппе Коутиньо отказался от аренды в Тоттенхэм из-за желания сменить клуб на постоянной основе.

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