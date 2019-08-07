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Коутінью відмовився від оренди в Тоттенхем – повернення бразильця в Англію малоймовірне

17:44 213 Читать на русском
Коутінью відмовився від оренди в Тоттенхем – повернення бразильця в Англію малоймовірне
Філіппе Коутінью / Фото EFE

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью, схоже, не перейде у іншу команду цього літа.

Хавбек Барселони Філіппе Коутінью відмовився від оренди у Тоттенхем, схоже, що бразилець не повернеться в АПЛ цього літа, повідомляє SkySports.

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Зазначається, що сам футболіст і Барселона вважають за краще оформити повноцінний трансфер. Проте, малоймовірно, що будь-який з клубів Прем'єр-ліги зможе заплатити 80 млн євро за Коутінью.

Нагадаємо, бразилець перейшов у Барселону з Ліверпуля на початку 2018 року. У минулому сезоні бразилець провів за "блаугранас" 54 поєдинки, де забив 11 голів та віддав 5 асистів.

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