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Валенсія вдалася до радикальних заходів, побоюючись коронавірусу

13:57 94 Читать на русском
Валенсія вдалася до радикальних заходів, побоюючись коронавірусу
Гравці Валенсії / Сайт клубу

Валенсія стала черговим європейським клубом, який вирішив зменшити ризики розповсюдження епідемії.

60’ Кевін Гамейро
89’ Даніель Парехо
 
Лорен Морон 90+3’
60’ Кевін Гамейро
89’ Даніель Парехо
90+3’ Лорен Морон

Левантійці відмовилися від усіх неспортивних заходів, включно з прес-конференціями та зустрічами з вболівальниками, інформує Marca.

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Валенсія підтримує зв'язок з іспанськими органами охорони здоров'я, які рекомендують зменшити кількість масових зустрічей та контактів з іншими людьми. Керівництво "кажанів" не виключає, що домашній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти також не обійдеться без додаткових заходів безпеки. Один з вболівальників команди заразився коронавірусом саме під час поїздки до Італії на першу гру.

Зазначимо, що Ла Ліга наразі не планує переносити матчі чемпіонату, хоча в Іспанії вже зафіксовано кілька десятків випадків зараження вірусом.

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Теги
Іспанія Валенсія Валенсія Валенсія - Бетіс коронавірус
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