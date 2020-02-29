Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду

Маліновський проти Шахова, матч за чемпіонство Італії без глядачів, суперник донецького Шахтаря їде підкорювати Берлін і продовжувати свою суперсерію. "Футбол 24" розповідає про матчі євровікенду, рекомендовані для перегляду.

Відразу зазначимо, що матч Реал Мадрид – Барселона анонсуємо окремим матеріалом, тому тут буде лише про всі найцікавіші битви, крім Класіко – більше ніж дербі з планетарним інтересом. Та й без дуелі за золото Іспанії є про що поговорити. Зінченко може взяти участь у черговому фіналі. Роналду захоче реабілітуватися за фіаско в Ліоні, зіткнувшись проти головного конкурента. Зустріч гравців збірної України в Італії з більшими шансами на лаву запасних та вихід після перерви. Через епідемію коронавірусу Серія А вирішила провести 5 поєдинків за зачиненими дверима. Матч Лечче – Аталанта пройде на Півдні Італії, тому глядачам дозволять відвідати зустріч.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

Уніон Берлін – Вольфсбург

Бундесліга, 1 березня, 14:30. Берлін, стадіон Штадіон Ан дер Альтен Фьорстерай

Телетрансляція на каналі "Футбол 1" та MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: добротний німецький футбол показують команди у 2020 році. Так, на діях "вовків" може позначитися четверговий єврокубковий виїзд у Мальме, де шведам не залишили жодних шансів. Однак суперник Шахтаря по 1/8 фіналу Ліги Європи має ресурси, аби застосувати певну ротацію. Та й загалом цікаво буде подивитися, як змінився Вольфсбург з моменту запеклих баталій проти Олександрії. Після останнього матчу в Україні команду Гласнера спіткала важка доля у Бундеслізі: 5 поразок, по одній нічиїй та перемозі. Скотилися в середину таблиці, але рук не опустили.

І ось уже Вольфсбург демонструє серію з 5 перемог та нічиєї. Забито 17, пропущено 6. Весело? Аякже. Уніон також після зимової паузи не провів у чемпіонаті жодної гри, де було б забито менше двох. Якщо у матчах суперника Шахтаря команди на двох відзначаються у середньому 3,7 разу, то в Уніона ненабагато менше (3,5). І задоволення можна отримати, і цікаву інформацію почерпнути. А заодно поринути в ностальгію – за Вольфсбург розігрався колишній вінгер Динамо, а після перемоги у першому колі "вовки" навіть на 2-е місце вибиралися. Адмір Мехмеді за перший офіційний місяць 2020-го вже забив 1 м'яч та віддав 3 гольові паси, а це більше, ніж за весь час у київському клубі.

Прогноз "Футбол 24": 2:3

Евертон – Манчестер Юнайтед

АПЛ, 1 березня, 16:00. Ліверпуль, стадіон Гудісон Парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports Ukraine, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: "іриски" з приходом Карло Анчелотті демонструють все цікавіший футбол. Команда підтягнулася до найвищих місць. І ось уже перемога над МЮ (а Евертон в останніх двох матчах взяв 4 очки в манкуніанців) підводить максимально близько до 5-го рядка, який і посідають "червоні дияволи". Це стратегічно важлива позиція, адже після дискваліфікації Манчестер Сіті з єврокубків дає змогу грати в ЛЧ. Утім, команда Сульшера набрала ще кращу форму з приходом Бруну Фернандеша. Дуель двох екс-півзахисників донецького Шахтаря – Фред проти Бернарда.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Лечче – Аталанта

Серія А, 1 березня, 16:00. Лечче, стадіон Віа дель Маре

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: команда Шахова б'ється за виживання і вже відібрала очки на своєму полі в Інтера та Ювентуса. Натомість Маліновський і компанія наразі виграють боротьбу за четверту сходинку та продовження пригоди з Лігою чемпіонів ще на сезон, але Рома з Фонсекою і Мхітаряном незначно відстає. На фоні осиротілих трибун Серії А цей матч виділятиметься – коронавірус практично не дістався південних регіонів Італії, тому місцевим глядачам дозволять відвідати гру, в якій футболісти збірної України можуть зустрітися по різні боки барикад.

Цікаво, що тіфозі з Бергамо, радше за все, просто відшкодують гроші за придбані квитки – Ломбардія найбільше у країні постраждала від епідемії, тому тамтешніх мешканців планують не пускати без зайвої потреби. Більше шансів на те, що Маліновський і Шахов розпочнуть в запасі, але сподіваємося побачити їх хоча б після перерви. Як би там не було, футбол обіцяють цікавий і результативний.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Астон Вілла – Манчестер Сіті

Фінал Кубка англійської ліги, 1 березня, 18:30. Лондон, стадіон Уемблі

Телетрансляція на каналі Setanta Sports Ukraine, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Зінченко може вийти на черговий фінал. Український універсал багато грав у кубкових турнірах рік тому та раніше, але зараз не завжди потрапляв у стартовий склад. Виною тут і травма, і не зовсім впевнена гра, і зростання числа конкурентів. Утім, Анхеліньйо уже в Німеччині, тож шлях дещо розчищено. Деякі англійські ЗМІ навіть віщують вихід Зіни в основі, але ми не будемо нічого обіцяти – конкурент Менді зараз набрав ледь не форму свого життя.

В Астон Вілли небагато шансів нав'язати боротьбу. Не так давно віллани поступилися Сіті вдома 1:6. Однак кубкові матчі мають свою історію. Погром дубля Ліверпуля (5:0), перемоги над міцними Лестером і Вулверхемптоном заслуговують шанобливого ставлення. Схоже, бірмінгемці, які наразі з мінімальним відрив виграють боротьбу за виживання в АПЛ, зробили ставку на потрапляння в єврокубки і свого так легко не віддадуть.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Ювентус – Інтер

Серія А, 1 березня, 21:45. Турин, стадіон Альянц Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 3", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Матч сезону в Кальчо на фоні порожніх трибун через клятий коронавірус. Це неодмінно накладе свій відбиток на гру за 6 очок. Ювентус випереджає Інтер на ті 3 бали, які вигриз у Мілані в першому колі. Ну, ще плюс 3, але через епідемію матч команди Конте проти Сампдорії перенесли, тому є всі шанси виграти ту дуель. Роналду відзначається 9 матчів поспіль у чемпіонаті та Кубку Італії, але серед тижня зазнав сухого фіаско від Ліона в ЛЧ.

Юве буде дуже злий і може наробити помилок. Дуель другого (Кріштіану забив 21 гол) і третього (в активі Лукаку 17) найкращих бомбардирів італійського сезону. Конте повертається туди, де став знаменитим тренером. Без права на поразку. Перемога Саррі фактично відчепить міланців від боротьби за Скудетто. Інтриг у Дербі всія Італії безліч. І цей матч на десерт футбольного вікенду ви просто не можете пропустити.

Прогноз "Футбол 24": 1:1