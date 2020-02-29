toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду

09:00 863 Читать на русском
Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду
Маліновський в гостях у Шахова – матч 1 березня 2020 Лечче – Аталанта стане одним з небагатьох в Італії з глядачами
Тарас Котів Тарас Котів

Маліновський проти Шахова, матч за чемпіонство Італії без глядачів, суперник донецького Шахтаря їде підкорювати Берлін і продовжувати свою суперсерію. "Футбол 24" розповідає про матчі євровікенду, рекомендовані для перегляду.

 

Відразу зазначимо, що матч Реал Мадрид – Барселона анонсуємо окремим матеріалом, тому тут буде лише про всі найцікавіші битви, крім Класіко – більше ніж дербі з планетарним інтересом. Та й без дуелі за золото Іспанії є про що поговорити. Зінченко може взяти участь у черговому фіналі. Роналду захоче реабілітуватися за фіаско в Ліоні, зіткнувшись проти головного конкурента. Зустріч гравців збірної України в Італії з більшими шансами на лаву запасних та вихід після перерви. Через епідемію коронавірусу Серія А вирішила провести 5 поєдинків за зачиненими дверима. Матч Лечче – Аталанта пройде на Півдні Італії, тому глядачам дозволять відвідати зустріч.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

Уніон Берлін – Вольфсбург

Бундесліга, 1 березня, 14:30. Берлін, стадіон Штадіон Ан дер Альтен Фьорстерай

Телетрансляція на каналі "Футбол 1" та MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: добротний німецький футбол показують команди у 2020 році. Так, на діях "вовків" може позначитися четверговий єврокубковий виїзд у Мальме, де шведам не залишили жодних шансів. Однак суперник Шахтаря по 1/8 фіналу Ліги Європи має ресурси, аби застосувати певну ротацію. Та й загалом цікаво буде подивитися, як змінився Вольфсбург з моменту запеклих баталій проти Олександрії. Після останнього матчу в Україні команду Гласнера спіткала важка доля у Бундеслізі: 5 поразок, по одній нічиїй та перемозі. Скотилися в середину таблиці, але рук не опустили.

І ось уже Вольфсбург демонструє серію з 5 перемог та нічиєї. Забито 17, пропущено 6. Весело? Аякже. Уніон також після зимової паузи не провів у чемпіонаті жодної гри, де було б забито менше двох. Якщо у матчах суперника Шахтаря команди на двох відзначаються у середньому 3,7 разу, то в Уніона ненабагато менше (3,5). І задоволення можна отримати, і цікаву інформацію почерпнути. А заодно поринути в ностальгію – за Вольфсбург розігрався колишній вінгер Динамо, а після перемоги у першому колі "вовки" навіть на 2-е місце вибиралися. Адмір Мехмеді за перший офіційний місяць 2020-го вже забив 1 м'яч та віддав 3 гольові паси, а це більше, ніж за весь час у київському клубі.

Прогноз "Футбол 24": 2:3

Евертон – Манчестер Юнайтед

АПЛ, 1 березня, 16:00. Ліверпуль, стадіон Гудісон Парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports Ukraine, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: "іриски" з приходом Карло Анчелотті демонструють все цікавіший футбол. Команда підтягнулася до найвищих місць. І ось уже перемога над МЮ (а Евертон в останніх двох матчах взяв 4 очки в манкуніанців) підводить максимально близько до 5-го рядка, який і посідають "червоні дияволи". Це стратегічно важлива позиція, адже після дискваліфікації Манчестер Сіті з єврокубків дає змогу грати в ЛЧ. Утім, команда Сульшера набрала ще кращу форму з приходом Бруну Фернандеша. Дуель двох екс-півзахисників донецького Шахтаря – Фред проти Бернарда.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Лечче – Аталанта

Серія А, 1 березня, 16:00. Лечче, стадіон Віа дель Маре

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: команда Шахова б'ється за виживання і вже відібрала очки на своєму полі в Інтера та Ювентуса. Натомість Маліновський і компанія наразі виграють боротьбу за четверту сходинку та продовження пригоди з Лігою чемпіонів ще на сезон, але Рома з Фонсекою і Мхітаряном незначно відстає. На фоні осиротілих трибун Серії А цей матч виділятиметься – коронавірус практично не дістався південних регіонів Італії, тому місцевим глядачам дозволять відвідати гру, в якій футболісти збірної України можуть зустрітися по різні боки барикад.

Цікаво, що тіфозі з Бергамо, радше за все, просто відшкодують гроші за придбані квитки – Ломбардія найбільше у країні постраждала від епідемії, тому тамтешніх мешканців планують не пускати без зайвої потреби. Більше шансів на те, що Маліновський і Шахов розпочнуть в запасі, але сподіваємося побачити їх хоча б після перерви. Як би там не було, футбол обіцяють цікавий і результативний.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Астон Вілла – Манчестер Сіті

Фінал Кубка англійської ліги, 1 березня, 18:30. Лондон, стадіон Уемблі

Телетрансляція на каналі Setanta Sports Ukraine, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Зінченко може вийти на черговий фінал. Український універсал багато грав у кубкових турнірах рік тому та раніше, але зараз не завжди потрапляв у стартовий склад. Виною тут і травма, і не зовсім впевнена гра, і зростання числа конкурентів. Утім, Анхеліньйо уже в Німеччині, тож шлях дещо розчищено. Деякі англійські ЗМІ навіть віщують вихід Зіни в основі, але ми не будемо нічого обіцяти – конкурент Менді зараз набрав ледь не форму свого життя.

В Астон Вілли небагато шансів нав'язати боротьбу. Не так давно віллани поступилися Сіті вдома 1:6. Однак кубкові матчі мають свою історію. Погром дубля Ліверпуля (5:0), перемоги над міцними Лестером і Вулверхемптоном заслуговують шанобливого ставлення. Схоже, бірмінгемці, які наразі з мінімальним відрив виграють боротьбу за виживання в АПЛ, зробили ставку на потрапляння в єврокубки і свого так легко не віддадуть.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Ювентус – Інтер

Серія А, 1 березня, 21:45. Турин, стадіон Альянц Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 3", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Матч сезону в Кальчо на фоні порожніх трибун через клятий коронавірус. Це неодмінно накладе свій відбиток на гру за 6 очок. Ювентус випереджає Інтер на ті 3 бали, які вигриз у Мілані в першому колі. Ну, ще плюс 3, але через епідемію матч команди Конте проти Сампдорії перенесли, тому є всі шанси виграти ту дуель. Роналду відзначається 9 матчів поспіль у чемпіонаті та Кубку Італії, але серед тижня зазнав сухого фіаско від Ліона в ЛЧ.

Юве буде дуже злий і може наробити помилок. Дуель другого (Кріштіану забив 21 гол) і третього (в активі Лукаку 17) найкращих бомбардирів італійського сезону. Конте повертається туди, де став знаменитим тренером. Без права на поразку. Перемога Саррі фактично відчепить міланців від боротьби за Скудетто. Інтриг у Дербі всія Італії безліч. І цей матч на десерт футбольного вікенду ви просто не можете пропустити.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

blog_ava
"СК – шматок лайна": ультрас Динамо співали образливі пісні та палили шарфи із символікою СК Дніпро-1
07:30
1989
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Головне Інтер Інтер Уніон Берлін Уніон Берлін Ювентус - Інтер Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Італія Статті Тарас Котів Лечче Лечче Евертон Евертон Астон Вілла Астон Вілла Манчестер Сіті Манчестер Сіті Вольфсбург Вольфсбург Євген Шахов Євген Шахов Руслан Маліновський Руслан Маліновський Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Колос – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:001521 Колос – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
4
год
:
2
хв
Львів
14:00
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук