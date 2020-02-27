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Уболівальник Валенсії заразився коронавірусом після відвідування матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти Аталанти

12:45 371 Читать на русском
Уболівальник Валенсії заразився коронавірусом після відвідування матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти Аталанти
Віддані фани не бояться смертельної недуги / Фото з відкритих джерел

В Іспанії серед поціновувачів футболу з’явились перші носії коронавірусу.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черишев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черишев

У вболівальника іспанської Валенсії було діагностовано зараження коронавірусом після того, як він побував у Мілані, повідомляє видання Marca.

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44-річний чоловік відвідав матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти, в якому його улюбленці поступились бергамській команді з рахунком 1:4. Повернувшись на батьківщину, фанат відчув загальну слабкість і звернувся до лікарні. Після первинного обстеження уболівальник був визнаний зараженим – тепер на нього чекає ще один ретельний огляд у Мадриді.

Нагадаємо, Італія стала четвертим найбільшим осередком коронавірусу у світі – на страшну недугу захворіло вже понад 450 людей, зафіксовано дванадцять смертельних випадків. Раніше в Італії було скасовано чотири поєдинки 25-го туру Серії А, а також перенесено кілька десятків поєдинків у аматорських і молодіжних лігах. Окрім того, матч-відповідь Ліги Європи між Інтером та болгарським Лудогорцем пройде без глядачів.

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Теги
Ліга чемпіонів 2019/20 Іспанія Аталанта Аталанта коронавірус Валенсія Валенсія Аталанта - Валенсія
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