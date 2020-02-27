Уболівальник Валенсії заразився коронавірусом після відвідування матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти Аталанти

В Іспанії серед поціновувачів футболу з’явились перші носії коронавірусу.

У вболівальника іспанської Валенсії було діагностовано зараження коронавірусом після того, як він побував у Мілані, повідомляє видання Marca.

Роналду став "жертвою" коронавірусу – масова паніка дісталася і до португальця

44-річний чоловік відвідав матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти, в якому його улюбленці поступились бергамській команді з рахунком 1:4. Повернувшись на батьківщину, фанат відчув загальну слабкість і звернувся до лікарні. Після первинного обстеження уболівальник був визнаний зараженим – тепер на нього чекає ще один ретельний огляд у Мадриді.

Нагадаємо, Італія стала четвертим найбільшим осередком коронавірусу у світі – на страшну недугу захворіло вже понад 450 людей, зафіксовано дванадцять смертельних випадків. Раніше в Італії було скасовано чотири поєдинки 25-го туру Серії А, а також перенесено кілька десятків поєдинків у аматорських і молодіжних лігах. Окрім того, матч-відповідь Ліги Європи між Інтером та болгарським Лудогорцем пройде без глядачів.

Ліга чемпіонів, озвучено сенсаційний план нового формату – як Динамо хочуть допомогти пробитись в етап мільйонерів