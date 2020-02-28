Коронавірус змусив Ньюкасл відмовитись від командної традиції

Керівництво та медперсонал Ньюкасла вирішили вжити додаткових заходів задля уникнення загрози поширення коронавірусу.

Гравцям, тренерському штабу та персоналу "сорок" заборонили тиснути одне одному руку, щоб зайвий раз не наражатися на ризик підхопити хворобу, інформує Telegraph.

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"У нас є традиція рукопотискання, коли відбуваються якісь зустрічі. Однак, за порадою лікаря нам довелося припинити це. У нас чудовий лікар, він пояснить нам, що слід робити. Ми, як і всі, прив'язані до екранів телевізора, намагаємося зрозуміти, куди вірус піде далі. Будемо сподіватися, що гірше не стане", – підсумував головний тренер Ньюкасла Стів Брюс.

Раніше коронавірус сколихнув Італію, в якій довелося скасувати деякі матчі 25 туру Серії А та суттєво обмежити присутність преси і вболівальників на стадіонах.

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