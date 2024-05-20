Лідер Манчестер Сіті принизив Арсенал – він озвучив головну перевагу "містян" над "канонірами"
Півзахисник Манчестер Сіті Родрі розповів, що допомагає його команді здобувати титули.
"Якщо чесно, я думаю, що вся справа тут (вказує на голову). Це менталітет. Арсенал теж заслужив перемогу в АПЛ, вони провели неймовірний сезон, але я думаю, що різниця тут (знову вказує на свою голову).
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Коли вони приїхали сюди, грати з нами на Етіхаді, я побачив їх і сказав: "Ммм, вони не хочуть нас перемогти, їм достатньо нічиєї.
З нашим менталітетом ми б так не вчинили. І ми їх наздогнали. Зрештою, якщо ви залишили нам одне очко, тоді ми виграємо останні сім-вісім матчів, попри те, що це так важко. Я думаю, що все зводиться до менталітету", – цитує Родрі Sky Sport.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті офіційно став чемпіоном в останньому турі АПЛ, випередивши Арсенал на два бали.
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