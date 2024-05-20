"Після Дортмунда (виліт у півфіналі Ліги чемпіонів), як і щороку, коли ПСЖ вилітає з Ліги чемпіонів, сезон закінчився. З іншого боку, в цьому році у нас є невелика новинка. Коли ви виходите на останній матч чемпіонату, деякі гравці залишаються поза грою – чому б і ні, але хлопці у відпустці.

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Мені скажуть, що Мбаппе вже кілька місяців не працює в клубі. У будь-якому випадку, він не тренується вже кілька тижнів. Ситуація з Мбаппе була зрозуміла вже досить давно. З іншого боку, я готуюся до того, що Усман Дембеле піде цього літа. Не самостійно, а тому, що Луїс Енріке більше не хоче його

Мбаппе, як ми зрозуміли, це перерва. Але для Дембеле бути на відео, бути поміченим на вечірці в Каннах, це абсолютно ненормально. Усман все ще на контракті, повинен залишитися і тільки що прибув (минулого року з Барси). Він має стати основою на наступний рік. В останній день чемпіонату його немає, що дуже дивно. Чому його немає, навіть на лавці запасних? Він ледве зіграв пів години після Дортмунда, чому?

Бути в Каннах, коли він сам травмований, було б ще гірше, але я так не думаю (що він травмований). До того ж він знімався на тих відео, які всі бачили. Я готуюся до того, що Дембеле піде. Луїс Енріке все одно його не дуже любить", – висловився Даніель Ріоло в програмі на RMC Sport.

Дембеле та Мбаппе не були викликані Луїсом Енріке на останній матч в Лізі 1. Обидва гравці відправилися в Канни, де відвідали кінофестиваль та вечірку.

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