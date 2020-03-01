Валенсия прибегла к радикальным мерам, опасаясь коронавируса

Валенсия стала очередным европейским клубом, который решил уменьшить риски распространения эпидемии.

Левантийцы отказались от всех неспортивных мероприятий, включая пресс-конференции и встречи с болельщиками, информирует Marca.

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Валенсия поддерживает связь с испанскими органами здравоохранения, которые рекомендуют уменьшить количество массовых встреч и контактов с другими людьми. Руководство "летучих мышей" не исключает, что домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты также не обойдется без дополнительных мер безопасности. Один из болельщиков команды заразился коронавирусом именно во время поездки в Италию на первую игру.

Отметим, что Ла Лига пока не планирует переносить матчи чемпионата, хотя в Испании уже зафиксировано несколько десятков случаев заражения вирусом.

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