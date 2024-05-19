Наставник Ліверпуля Юрген Клопп, який покине мерсисайдців по завершенні сезону, розповів, що планує робити після відходу з клубу.

"Це буде довга перерва, напевно. Мій час в Англії точно сплив, тому що я не буду тренувати іншу команду тут. Якщо я знову тренуватиму, це буде не за рогом", – наводить слова Клоппа Фабріціо Романо.

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Нагадаємо, Юрген прийшов у Ліверпуль в 2015-му та перетворив проблемний клуб в постійного претендента на чемпіонство. Його команда роками була однією з найсильніших у Європі.

До слова, новим наставником "червоних" стане нідерландець Арне Слот – він вже підтвердив це на прес-конференції перед матчем Фейєнорда.

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