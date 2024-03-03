Головний рефері матчу між Валенсією та Реалом Хесус Хіль Мансано не працюватиме деякий час.

У 27 турі Ла Ліги відбулося українське дербі, де брали участь команди Яремчука та Луніна. На 99-й хвилині Мансано дав фінальний свисток, коли вже Беллінгем переправляв м'яч у ворота Валенсії і здобував перемогу для Реала. У підсумку гра завершилась з рахунком 2:2.

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"Мансано деякий час буде відсторонений, ви повинні бути послідовними в діях, які відбуваються. Він погано керував грою. Груба помилка полягає в тому, що він не повинен був дозволяти подавати кутовий", – повідомив екс-арбітр Едуардо Ітурральде Гонсалес в ефірі Carrusel Deportivo.

Нагадаємо, Реал наразі перебуває на першому місці з 66 балами. Валенсія розташувалася на дев'ятій сходинці з 37 очками.

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